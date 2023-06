Mondadori rivede al rialzo la guidance 2023: risultato netto +20%

Mondadori

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha, alla luce dell'evoluzione più favorevole rispetto alle stime pregresse relativamente sia al business sia ai prezzi dei principali fattori produttivi.In particolare, è confermata la crescita single-digit dei; l'è previsto in incremento high single-digit/low double-digit (rispetto alla precedente stima single-digit), con una marginalità attesa compresa tra il 16% e il 17% (dal precedente 15%), è attesa una crescita del 20% circa del, stima raddoppiata rispetto alla precedente (+10%), in virtù sia del miglioramento operativo sia degli effetti della cessione della partecipazione ne Il Giornale.Ilè atteso collocarsi in un range compreso tra 65 e 70 milioni di euro, evidenziando un incremento fino al 15% rispetto al dato del 2022 (precedente stima: 60-65 milioni di euro, +10%). L'di Gruppo (IFRS 16) è confermato collocarsi, a fine esercizio 2023, a 1,0x EBITDA Adjusted, in riduzione da 1,3x di fine 2022.Mondadori ha comunica, inoltre, di aver sottoscritto il contratto relativo all', operativa nella distribuzione di editori terzi nel canale delle fumetterie e nella gestione di punti vendita - diretti e in franchising - nel medesimo segmento. L'acquisizione permetterebbe dicon il quale Mondadori già opera nel segmento del libro.L'acquisizione del 51% del capitale sociale di Star Shop Distribuzione è stata definita sulla base di un, su base cash free/debt free (relativo al 100% della Società), pari a 9 milioni di euro. Nell'esercizio 2022 Star Shop Distribuzione ha registratoper 34,2 milioni di euro, undi 2 milioni di euro e un utile netto di 1,2 milioni di euro.