Tenaris sale dopo avvio copertura di Jefferies con Buy

(Teleborsa) -per, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, che risulta uno dei miglior titoli del FTSE MIB. L'assist arriva dall'avvio di copertura di, che ha unaconper azione.Gli analisti citano il "notevole"operative e la, oltre che la forza anticiclica del gruppo rispetto al resto degli Oilfield Services europei. Jefferies si aspetta che l'obiettivo di medio termine di un margine sull'EBITDA intorno al 30% possa essere raggiunto nel 2024 e vede spazio per una ulteriore remunerazione degli azionisti o per operazioni di M&A.Buona la performance di, che si attesta a 13,33 euro, con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 13,45 e successiva a 13,74. Supporto a 13,15.