La SPAC Mayflower Acquisition raccoglie 500 milioni di dollari e debutta a Londra

(Teleborsa) -, un veicolo di investimento fondato dall'investitore miliardario Noam Gottesman e dagli ex dirigenti di Lehman Brothers Jeremy Isaacs e Roger Nagioff, ha. La società, con sede alle Isole Vergini Britanniche, scambia con il ticker "MAY".Della raccolta totale, 494.750.000 di dollari arrivano dal collocamento di azioni ordinarie (con warrant abbinati) a un prezzo di collocamento di 10,00 dollari per azione ordinaria, e ulteriori 5.250.000 di dollari dalla sottoscrizione di azioni privilegiate dei fondatori (con warrant emessi sulla base di un warrant per azione privilegiata dei fondatori), soggette ad ammissione. Un(inclusi 5.250.000 dollari attraverso la sottoscrizione delle azioni privilegiate) è stato assunto daglie da alcune società affiliate a Gottesman. Ogni warrant dà diritto al titolare a un quarto di azione ordinaria e i warrant saranno esercitabili in multipli di quattro warrant al prezzo di 11,50 dollari per azione ordinaria intera.agisce in qualità di, sole global co-ordinator, sole bookrunner e placing agent.In linea con la strategia della società, gli amministratori hanno identificato i seguenti criteri e linee guida che ritengono importanti nella valutazione di potenziali opportunità di acquisizione. La società intende puntare su società o attività che: hanno una solida posizione competitiva nel settore con un fossato difendibile; hanno una comprovata esperienza di successo; hanno una base clienti diversificata, ricavi di qualità e solide caratteristiche di free cash flow sottostante; hanno un profilo di crescita interessante; hanno potenziale di crescita; hanno un team di gestione esperto; e sono pronte per la quotazione in Borsa.