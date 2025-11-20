Avio, concluso con successo l'AuCap: confermato forte apprezzamento del mercato

(Teleborsa) - Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha reso noto che, a seguito della vendita nel corso della seduta di Borsa del 19 novembre 2025
di tutti i 306.332 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, l'aumento di capitale sociale in opzione risulta integralmente sottoscritto
per 19.630.197 azioni, per un controvalore complessivo di 399.867.112,89 euro, senza che si sia reso necessario l'intervento del consorzio di garanzia.
"Tale risultato conferma il forte apprezzamento da parte del mercato
nei confronti della società nel contesto dell'offerta, fin dalle prima fasi dell'avvio dell'offerta in opzione", si legge in una nota.
Nell'ambito dell'aumento di capitale, Jefferies
e Morgan Stanley
hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners
, mentre Banca Akros ha agito in qualità di co-Bookrunner. Avio è stata assistita da Equita SIM
in qualità di advisor finanziario.