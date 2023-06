Mes, richiesta sospensiva di 4 mesi della maggioranza: è privatistico, un rinvio per approfondirlo

(Teleborsa) -(Fdi) ha annunciato che "i gruppi di maggioranza hanno presentato la sospensiva per non procedere all'esame del ddl (di ratifica del Mes ndr) per un periodo di 4 mesi". Il presidente della Camera,, al termine della discussione generale sulla ratifica del Mes ha dichiarato che "la sospensiva presentata dalla maggioranza sarà votata prima dell'esame articoli del provvedimento che è rinviato alla prossima seduta"."Il Mes è un tema che non mi viene posto; forse non c'è la stessa attenzione che c'è nel dibattito italiano", ha dichiarato la presidente del Consiglio,, a Bruxelles in un punto stampa dopo il vertice Ue."Il MES, nella sua configurazione attuale, rimane, quindi, un'organizzazione intergovernativa, dunque non rientrante negli organismi dell'Unione europea e, per questo, non soggetto al controllo democratico del Parlamento europeo né a quello tecnico della Commissione europea, e questa componente privatistica può generare conflitti con la gestione pubblica della politica economica", si legge neldelladel ddl di ratifica del Mes, presentata dalla maggioranza alla Camera, e riportato per prima dall'Ansa che lo ha visionato. Il testo è stato firmato dai quattro capigruppo (Foti, Molinari, Barelli e Lupi).