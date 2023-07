Borsa, semestre in rialzo trainata dai big. Le PMI soffrono in attesa di PIR e Ddl Capitali

Unicredit

DELISTING

Società Data Mercato Motivo Prima Industrie 07/03/2023 Euronext STAR Milan OPA DeA Capital 08/03/2023 Euronext STAR Milan OPA Nice Footwear 08/03/2023 Euronext Growth Milan OPA Biancamano 16/03/2023 Euronext Milan Decisione Borsa Net Insurance 20/04/2023 Euronext STAR Milan OPA Aedes SIIQ 27/04/2023 Euronext Milan OPA Fabilia Group 03/05/2023 Euronext Growth Milan Mancanza EGA Sababa Security 23/05/2023 Euronext Growth Milan OPA Portale Sardegna 06/06/2023 Euronext Growth Milan Fusione Finlogic 20/06/2023 Euronext Growth Milan OPA

OPA ANNUNCIATE

Società Mercato Soggetto promotore Autogrill Euronext Milan Società del settore Cover 50 Euronext Growth Milan Private equity Sebino Euronext Growth Milan Private equity Reevo Euronext Growth Milan Private equity Digital360 Euronext Growth Milan Private equity Labomar Euronext Growth Milan Private equity Exprivia Euronext Milan Azionista di controllo Kolinpharma Euronext Growth Milan Private equity

QUOTAZIONI

Società Data Mercato Raccolta Deodato 25/01/2023 Euronext Growth Milan 2,15 TMP Group 02/02/2023 Euronext Growth Milan 4,5 Gentili Mosconi 07/02/2023 Euronext Growth Milan 23 EuroGroup Lamination 10/02/2023 Euronext Milan 409 Valtecne 01/03/2023 Euronext Growth Milan 5,5 Creactives Group 07/03/2023 Euronext Growth Milan PRO 1 Reway Group 08/03/2023 Euronext Growth Milan 20 Cube Labs 21/03/2023 Euronext Growth Milan PRO 4,1 Ecomembrane 28/04/2023 Euronext Growth Milan 15 Lottomatica 03/05/2023 Euronext Milan 600 RES 04/05/2023 Euronext Growth Milan 10,8 Eurocommercial Properties 16/05/2023 Euronext Milan --- Italian Design Brands 18/05/2023 Euronext Milan 80,5 Pasquarelli Auto 26/05/2023 Euronext Growth Milan 5,2 Ferretti 27/06/2023 Euronext Milan 265 Redfish LTC 30/06/2023 Euronext Growth Milan 4,05

UPLISTING

Società Data Mercato Technoprobe 02/05/2023 Euronext Milan Digital Value 10/05/2023 Euronext Milan Unidata 06/06/2023 Euronext STAR Milan Cy4Gate 26/06/2023 Euronext STAR Milan

(Teleborsa) - Ilha chiuso ilsui, facendo meglio di tutte le altre grandi borse europee. Dopo un 2022 molto difficile, Piazza Affari ha ripreso a crescere e la performance positiva è stata più generalizzata rispetto a quanto successo negli USA, dove una manciata di titoli è stata la causa del buon andamento, ma anche in Italia imentre le mid e small cap sono rimaste indietro o sono state vendute in un contesto di bassi scambi e liquidità.L'indice delle blue chip di Borsa Italiana ha guadagnato il 19,08% da inizio anno, piazzandosi davanti all'IBEX (16,57%), al DAX (+15,98%), al CAC (+14,31%) e all'AEX (+12,33%). Allargando lo sguardo agli altri indici di Piazza Affari, l'FTSE Italia All-Share ha guadagnato il 17,80%, ilsolo il 2,59%, mentre ilha perso l'1,90%.(+60,2%),(+49,6%),(+48,5%),(+45%) e(+38%) sono stati i. Se si prendono le cinque società a maggiore capitalizzazione, si trovano(+22,6%), Ferrari (+49,6%), Stellantis (+21,3%),(-0,8%) e(+15,5%). Dei 197 titoli che compongono l'indice, 91 hanno avuto un andamentoe 106. Dei 180 titoli che compongono l'indice FTSE Italia Growth, 93 hanno avuto un andamento negativo e 87 positivo."Nel primo semestre, il- spiega, Responsabile Equity Research di- Diversi fattori hanno contribuito a questo andamento: la concorrenza dei titoli a reddito fisso, soprattutto BOT e BTP, l'uscita dai fondi PIR degli investitori che hanno raggiunto il periodo minimo di cinque anni per poter smobilizzare l'investimento senza pagare la tassa sul capital gain, il momento favorevole, grazie al rialzo tassi, per settori come quello finanziario che ha favorito i titoli più grandi".hanno registrato unpari a 294 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2023, in diminuzione del 13% rispetto al primo semestre dell'anno precedente, secondo elaborazioni di Teleborsa su dati. Restringendo l'analisi all'(il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita) e ai primi 5 mesi dell'anno, il controvalore è stato di 1,20 miliardi di euro (-36% rispetto allo stesso periodo 2022), poco sopra l'equivalente mercato di Oslo (1,15 miliardi di euro) e ben lontano da quello di Parigi (1,90 miliardi di euro).I bassi volumi finiscono per essere anche la causa dei ribassi. "Gestori e investitori arrivano a trovarsi in una- afferma, amministratrice delegata di- Da un lato, le loro compliance giudicano alcuni titoli troppo illiquidi per essere mantenuti, e quindi vengono venduti, dall'altro vedono gli indici salire e sentono la concorrenza, e anche in questo caso sono portati a vendere le piccole aziende che scambiano poco. Tutto ciò porta a, che sta trovando tante operazioni interessanti in Italia".Nel 2023 sta infatti continuando il fenomeno del, ovvero della revoca delle azioni dal mercato, che solo nel 2022 si è mangiato 43 miliardi di euro di capitalizzazione. Da inizio anno sono 10 le società che hanno lasciato Piazza Affari, di cui 5 quotate su Euronext Growth Milan e 7 tramite un'. Inoltre, sono state annunciate OPA finalizzate al delisting su altre 8 società, di cui 6 casi vedono come protagonista un fondo di private equity (che nella quasi totalità dei casi si muove d'accordo con l'azionista di controllo).Nei casi indicati come "Private equity", l'azionista di controllo può agire di concerto con il fondoAllo stesso tempo, il mercato azionario italiano ha registrato unin questa prima parte del 2023, superando anche in questo caso le altre principali borse europee. Tra nuove quotazioni e uplisting, l'Italia ha visto, nettamente superiori alle 14 registrate da Parigi, alle 7 di Oslo e alle 2 di Amsterdam."Per la prima volta negli ultimi 10 anni, valore ancora più impressionante se confrontato con la media storica pari al 6% - commenta, Head of Equity Capital Markets Italy di UniCredit - L'identikit della società italiana che si presenta in IPO è quello di una realtà normalmente leader nel proprio settore/segmento di riferimento, con financials solidi e prospettive di crescita chiare. Normalmente guidata da un management con profilo solido e internazionale, si posiziona nella maggior parte dei casi come un benchmark anche nei confronti di altre realtà europee".Dati in milioni di euro. È compresa l'opzione di over-allotment (se esercitata)Le 16 quotazioni su Borsa Italiana del primo semestre hannocirca 1.450 milioni di euro (considerando anche l'opzione di over-allotment, dove prevista ed esercitata). Laè stata di 96,7 milioni di euro, mentre ladi 10,8 milioni di euro. Hanno infatti pesato le raccolte di alcune grandi IPO, come Lottomatica (600 milioni di euro), EuroGroup Laminations (409 milioni di euro) e Ferretti (265 milioni di euro). Considerando solo il, la raccolta totale è stata di 95,3 milioni di euro, con una media di 8,7 milioni di euro e una mediana di 5,2 milioni di euro.Visto il grande bacino di PMI italiane che potrebbero quotarsi in Borsa, questi numeri sarebbero potuti essere migliori. "In questi mesi, mentre quelle che vanno in porto sono di piccola dimensione - afferma zur Nedden - in generale stanno soffrendo molto, anche perché capita di portare le PMI in roadshow e trovare investitori che offrono un. In altri casi, gli investitori non prendono nemmeno in considerazione l'operazione perché sanno di non poterla fare".Secondo l'esperta, "il: i primi PIR sono scaduti e quindi gli investitori vendono per portarsi a casa un profitto e l'agevolazione fiscale, e spesso non guardano nemmeno quello che vendono. Dai nostri dialoghi con gli investitori, pensiamo che, perché queste vendite finiranno e la liquidità dovrà essere impiegata". Intanto, le vendite sono state significative e superiori alle attese: i dati di Assogestioni relativi al 1° trimestre del 2023 mostrano 779,1 milioni di euro di, superiori al dato dell'intero 2022 (733,8 milioni di euro). Si tratta di un risultato decisamente più negativo delle previsioni, che ha indotto Intermonte a rivedere le stime per l'anno in corso, prevedendo deflussi pari a 1,5 miliardi di euro. I PIR (Piani Individuali di Risparmio) si sono dimostrati in questi anni un'efficace forma di risparmio fiscalmente incentivato per canalizzare flussi finanziari verso le attività produttive delle PMI, ma dopo cinque anni sono arrivati ingenti riscatti per i primi fondi sottoscritti (non c'è imposta sulle plusvalenze se l'investimento è mantenuto nel fondo per almeno 5 anni).Secondo Villa, "è necessario rompere questo circolo vizioso, riuscendo a portare in borsa società eccellenti italiane e ce ne sono molte tra le non quotate,da parte della ricerca professionale che oggi è limitata ed insufficiente su molti emittenti. Questi fattori creerebbero le condizioni per un mercato vivo e interessante come meriterebbero le tantissime mid small caps italiane di grande qualità. Sono condizioni necessarie per supportare il mercato e che, ad esempio, funzionano in mercati come quello francese a cui deve aspirare l'Italia per il suo tessuto industriale ed imprenditoriale che non ha nulla da invidiare a quello degli altri paesi europei". Proprio al modello francese guarda anche chi chiede l', magari lanciato da CDP o Invitalia, che investa in fondi destinati all'economia reale. È comunque essenziale, sostiene Basellini, "in società quotate, laddove lo stesso si protrae per un periodo di tempo almeno medio e nel contesto di IPO. Assicurare o incentivare iniezioni di capitale con orizzonte temporale non breve aiuterebbe a rendere maggiormente stabile l'investimento stesso".Di proposte, a costo zero ma con impatto significativo, ne sta discutendo anche la politica nell'iter di approvazione del. Dopo la presentazione del provvedimento ad aprile su iniziativa del Sottosegretario al MEF Federico Freni, con l'obiettivo di migliorare l'attrattività del mercato dei capitali italiano e accelerare il processo di quotazione a Piazza Affari, nel mese di giugno sono arrivate le audizioni di Autorità operatori . L'opinione unanime è che il provvedimento sia necessario e che si tratti di un primo passo importante per aggiornare la normativa che regola le questioni di Borsa, anche se sono emerse posizioni diverse su alcuni temi - come sul voto maggiorato - proprio nei giorni in cui Brembo ha annunciato ilin Olanda, quasi a sottolineare l'urgenza di un intervento. Per conoscere il testo definitivo bisognerà aspettare ancora qualche mese, in quanto l'arrivo in Commissione Finanze della delega fiscale rallenterà l'iter di approvazione, che attualmente prevede latra fine agosto e inizio settembre.In attesa di interventi che rilancino i PIR, come ad esempio una norma che consenta agli investitori di detenere più di un piano di risparmio personale, e del completamento dell'iter di approvazione del Ddl Capitali, gli operatori conservano un, sia sul fronte delle nuove quotazioni che sulla tenuta dei risultati aziendali in un contesto che rimane incerto, tra stretta monetaria non ancora completata e rallentamento economico in corso.Sul fronte delle, "l'outlook per la parte finale del 2023 è di un numero ulteriore di operazioni che possa definitivamente portare l'anno in corso a essere considerabile come un- spiega Basellini - Per ottenere un risultato in linea con la media degli ultimi 10 anni sarà necessario registrare volumi per un controvalore superiore a 2 miliardi, un obiettivo sicuramente raggiungibile se consideriamo quanto avvenuto nel corso del primo semestre".Per quanto riguarda le performance delle aziende, "nel breve ci aspettiamo. Ci sono ancora spazi di miglioramento per gli utili delle banche, ma anche in settori industriali e nel comparto del lusso – dice Villa - Per dare un ordine di grandezza, nel corso dell'ultimo mese le aspettative di utile sono state migliorate di circa l'1% per i titoli che seguiamo mentre, da inizio anno, il rialzo delle stime è stato del 9% in parte frenato dal comparto energetico a causa del calo del prezzo del petrolio. La: l'inflazione persistente appare come un rischio per le prospettive future dei consumi e dei margini aziendali. Questo rischio sarà più misurabile verso fine 2023 quando sarà più chiara la traiettoria dei prezzi e gli impatti dei rialzi dei tassi sulla crescita economica. In assenza di consistenti revisioni al ribasso delle stime e in uno scenario di graduale stabilizzazione dei tassi, il mercato italiano rimane interessante anche dopo il rialzo registrato da inizio anno".