Vendite a Milano a con stacco cedole. Bene Francoforte, poco mosso il resto d'Europa

(Teleborsa) -(sul FTSE MIB pesa un calo tecnico di circa l'1,77% dovuto allo stacco dividendo di ben 24 società facenti parti dell'indice). La seduta incerta, dopo una serie di cinque settimane consecutive di rialzi, è arrivata dopo che venerdì sera c'è stato il declassamento del rating creditizio degli Stati Uniti da parte di, che ha ridotto la valutazione da Aaa ad Aa1 per l'aumento del debito federale e dei costi crescenti degli interessi.Sul fronte macroeconomico, inl'finale di aprile ha confermato il valore headline a +2,2% a/a e quella core a +2,7% a/a. Stamattina sono state pubblicate le, che ha diminuito le proiezioni di crescita l'Eurozona per il 2025 a +0,9% (da +1,3% stimato in autunno) a causa dei dazi e dell'incertezza da questi provocata, ma ha mantenuto +1,6% per il 2026. Riguardo all'inflazione, l'esecutivo UE ha lasciato invariata a +2,1% la previsione per il 2025, mentre ha ridotto a +1,7% (da +1,9% stimato in autunno) quella per il 2026.L'è in aumento (+0,83%) e raggiunge quota 1,125. L', in aumento (+1,06%), raggiunge 3.235,1 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 62,93 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +98 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,52%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,70%,è stabile, riportando un moderato +0,17%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,04%.Sessione negativa per, con ilche lascia sul parterre l'1,20%, arrestando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata l'8 di questo mese; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 42.592 punti. In frazionale calo il(-0,61%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-0,88%).di Milano, troviamo(+4,69%),(+3,85%),(+3,52%) e(+2,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,30%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,13%. Tentenna, che cede l'1,12%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,06%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,61%),(+4,12%),(+3,82%) e(+3,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,53%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,23 punti percentuali. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,83%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,76%.