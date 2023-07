Moderna, domanda a EMA per vaccino Covid aggiornato

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha presentato unadi regolamentazione all'Agenzia europea per i medicinali () per il suoche codifica la proteina spike per la variante XBB.1.5 di SARS-CoV-2."I nostri test clinici preliminari hanno dimostrato che il nostro vaccino COVID-19 aggiornato è efficace nel generare una risposta immunitaria contro le attuali varianti preoccupanti e riteniamo chenella protezione da malattie gravi e ospedalizzazione", ha affermato, amministratore delegato di ModernaModerna sta inviando i dati alle autorità di regolamentazione di tutto il mondo per far avanzare il suo vaccino COVID-19 aggiornatoe ha recentemente depositato presso la Food & Drug Administration degli Stati Uniti, Health Canada e altre autorità sanitarie.