ANIA, Farina: "Governo incentivi risparmio virtuoso, ponte verso l'economia reale"

(Teleborsa) - "Le sfide del settore assicurativo sono le sfide dell'Italia. Dobbiamo affrontare il cambiamento climatico che in un territorio così fragile come il nostro sta incidendo con maggiore forza. Vi è, poi, l'invecchiamento della popolazione: sappiamo che, per fortuna, la nostra speranza di vita si è allungata. Ma questa conquista rappresenta anche dei punti di attenzione che vanno curati, affrontati e gestiti. Bisogna lavorare affinché questi anziani vivano in serenità e nella migliore salute possibile questo tempo. Dobbiamo, quindi, creare un sistema a supporto di questi bisogni dove, così come nelle fragilità del territorio, nei disastri del territorio, dobbiamo sempre immaginare una partnership tra pubblico e privato. Alle risorse pubbliche vanno affiancate le risorse private: messe insieme e integrate possono, finalmente, creare dei sistemi ex ante organizzati, strutturati per arrivare, ad esempio, ad affrontare le calamità naturali non sempre in emergenza e, per quanto riguarda la tutela degli anziani, poter assicurare loro una vecchiaia serena e, laddove non fossero in buona salute, un'assistenza doverosa da parte di tutta la comunità". È quanto ha affermato laa margine dell Assemblea annuale dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici che si è svolta questa mattina a Roma, presso la sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica . Al centro l'andamento dell'industria assicurativa, il ruolo che ricopre nel contesto socio-economico e le sfide che l'attendono, alla luce della complessa situazione nazionale e internazionale."L'appello è che noi ci siamo. Siamo pronti a collaborare, a mettere in campo le nostre competenze, i nostri studi. Ma siamo, soprattutto, pronti ad affiancare il governo nella sua azione di sviluppo del Paese. Lo faremo attraverso quella che è la nostra attività, il nostro dna, cioè la protezione di famiglie, imprese, cittadini – e quindi dell'economia nel suo complesso –, ma anche con gli investimenti. Noi raccogliamo molto risparmio, un risparmio virtuoso perché è un risparmio di medio-lungo termine. È un risparmio prezioso perché con questo risparmio si può fare un ponte verso l'economia reale e quindi finanziare le imprese – soprattutto le PMI –, investire in infrastrutture e in tutto ciò che in questo momento è particolarmente utile per il nostro Paese, a fianco al governo e a tutte le iniziative del Pnrr. Chiediamo, pertanto, alle autorità, al governo che questo risparmio prezioso venga incentivato".