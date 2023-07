Ddl Capitali, ReCommon boccia articolo 12: limita azionariato critico

(Teleborsa) - L'attuale formulazione dell'in esame "è" e la sua approvazione "manderebbe une, in modo particolare, agli investitori internazionali nelle società quotate italiane, rendendo più in generale il nostro paese meno affidabile per gli investimenti stranieri". Lo ha sostenuto l'associazionenel corso dell'audizione in Commissione Finanze e Tesoro sul disegno di legge "Competitività dei capitali".ReCommon, da più di dieci anni, porta avanti un lavoro di campagna pubblica, advocacy ed engagement con stakeholder di varia natura sulla responsabilità sociale, ambientale e in tutte le materie non finanziarie delle principali società quotate italiane. L'articolo 12 del DDL in esame "èper la nostra associazione e per altre organizzazioni della società civile nella sua attuale formulazione", hanno sostenuto i rappresentanti dell'associazione. L'articolo 12 riguarda lodelle società quotate, affermando che "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società".ReCommon ritiene che, secondo il testo proposto, "con una mera modifica statutaria ciascuna società quotata sarebbe abilitata adei cosiddetti diritti amministrativi del socio (intervento in assemblea e voto), il cui esercizio potrebbe avvenire per il solo tramite di un soggetto scelto dalla società medesima"."Nel quotidiano del nostro lavoro,per la modalità di svolgimento delle assemblee negli ultimi anni, nonché per le possibili future evoluzioni in materia con il DDL in esame", hanno spiegato.ReCommon ha quindi chiesto che "le assemblee dei soci si tengano in presenza senza alcuna differenziazione tra i soci o, in extrema ratio per situazioni circoscritte, con una, da sancire attraverso un meccanismo di opt-in statutario".