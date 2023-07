Indel B, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 33 euro

Alantra

Indel B

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure. La raccomandazione è "", mentre il target price è fissato aper azione (upside del 43% sui prezzi di mercato). Sbarcata in Borsa a maggio 2017, la quotazione del titolo Indel B è in linea con l'IPO (23 euro per azione), sottoperformando l'indice FTSE Italian Mid Cap (+6,7% nello stesso periodo)Partendo dalla posizione di produttore affermato in tutto il mondo per sistemi di refrigerazione mobile e di condizionatori da parcheggio, Indel B dovrebbe consolidare la sua presenza leader nel settore automobilistico ela sua attività in più mercati finali con una maggiore redditività associata, affermano gli analisti.Alantra prevede una crescita dellea un CAGR 22-25 del 3,3%, con un aumento delal 14,7% nel 2025 dall'attuale 13,5% grazie al miglioramento del mix di vendita, all'internalizzazione di alcuni processi produttivi e a una maggiore presenza nel canale AM.La forte generazione prevista didovrebbe consentire al gruppo di raggiungere una posizione dientro il 2025, e diverse possibilità di fusione e acquisizione potrebbero accelerare ulteriormente la crescita futura."L'potrebbe essere unche potrebbe incrementare la presenza in determinate regioni e in alcuni verticali o aumentare il controllo sulla catena del valore con l'acquisizione di fornitori chiave, beneficiando di una leva operativa più forte", si legge nella ricerca.