Cina, PMI Caixin servizi giugno diminuisce a 53,9 punti

(Teleborsa) -. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/S&P Global è diminuito a quotadai 57,1 precedenti. Il valore rimane quindi sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, ma è inferiore ai 56,2 punti attesi dagli analisti."L'indice a giugno è sceso di 3,2 punti rispetto al mese precedente a 53,9 punti, rimanendo in territorio espansivo per il sesto mese consecutivo dopo il cambio di politica Covid-19 del paese alla fine del 2022 - ha commentato Wang Zhe, economista senior presso Caixin Insight Group - Tuttavia, la".ulteriormente a giugno, ma a un ritmo più lento - ha spiegato - Gli indicatori per l'attività commerciale e il totale dei nuovi ordini sono rimasti entrambi al di sopra di 50 per il sesto mese consecutivo, ma hanno registrato le letture più basse da gennaio e dicembre, rispettivamente, come il mercato dei servizi ha visto una ripresa più debole del previsto. La domanda esterna è rimasta relativamente stabile poiché l'abolizione delle restrizioni di viaggio ha spinto le esportazioni di servizi, con la misura per i nuovi ordini di esportazione che si è mantenuta in territorio espansivo per il sesto mese consecutivo".