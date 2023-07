Confindustria Toscana, Costantino: Porto Viareggio bloccato, imprese soffrono

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - Ilmostra fatturati in crescita e laè campione nella produzione di yacht di grandi dimensioni, con altissimi standard qualitativi che fanno della manifattura italiana un punto di riferimento mondiale, ma le imprese hanno bisogno di spazi in cui operare e di infrastrutture adeguate. Lo afferma, Coordinatore Commissione Nautica di Confindustria Toscana, in merito alla situazione di, per cui manca la nomina del segretario dell'Autorità Portuale."Le immagini della notte quando i grandi yacht transitano lungo le anguste strade per arrivare ai porti per essere poi terminate in ogni loro parte, sono suggestive, ma le difficolta e i costi sono altissimi - afferma Costantino - I porti necessitano diper ospitare importanti navi,per poter effettuare lavori di qualità. Comuni Regioni e Autorità portuali hanno fatto molto negli anni, ma non basta, le imprese devono poter crescere, e l'inspiegabile diatriba politica ormai da troppo tempo causa ritardi e problemi"."Apprezziamo gli sforzi che la politica sta provando a fare, stanziando risorse e aprendo tavoli di confronto, ma questi sforzi devono poter", ha aggiunto l'imprenditore, alla guida diSecondo Costantino, "serve un tecnico condiviso, anche a termine, ma subito! Abbiamo la, con grande esperienza alle spalle e alta capacità di indirizzo e controllo delle attività. È questo il caso dell'autorità portuale di Viareggio. Le diatribe tra Enti non fanno bene a nessuno in particolare alle imprese, soprattutto ora con un mercato che ha una domanda ancora forte ma che non durerà in eterno.. Chiediamo a Comune e Regione di concordare una scelta di un tecnico di alto profilo, scelta questa che porrebbe fine alle incertezze".