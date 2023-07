Eurozona, indici PMI: a giugno economia in stallo, si attenua crescita terziario

(Teleborsa) -, concludendo una sequenza di forte crescita sostenuta dal terziario da inizio 2023,. Se a giugno la crescita dell’attività terziaria è continuata, è comunque rallentata ai minimi in cinque mesi. Tuttavia, i punti di incremento di produzione acquisiti dalla dominante economia terziaria sono stati neutralizzati dal calo forte e accelerato dei volumi di produzione manifatturiera di giugno.L', elaborato da S&P Global, dellenella Zona Euro si è attestato adai 55,1 precedenti e rispetto ai 52,4 punti della stima preliminare e attesi. Nello stesso periodo il PMI Composite viene indicato in calo a 49,9 punti dai 52,8 punti precedenti e rispetto ai 50,3 della stima preliminari e attesi.Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro, l'vede scendere il PMI composito a 49,7 punti da 52, dopo che il PMI dei servizi è sceso a quota 52,2 da 54 ed era atteso a 53. In, il PMI composito scende a 47,2 punti da 51,2 e quello del terziario a 48 da 52,5 (vs attese per 48). Lavede salire il PMI composito a 50,6 punti da 53,9 e il PMI servizi a 54,1 da 57,2 (vs attese per 54,1). Infine, lavede un calo del PMI servizi a 53,4 punti da 56,7 e rispetto ad attese per 55,5."Il settore dei servizi di tutte le principali economie dell'eurozona, che dopo il debole ultimo trimestre del 2022 aveva ripreso velocità all'inizio dell'anno, ha continuato a perdere notevole vigore - ha commentato- Il rallentamento della crescita dell'attività è stato accompagnato da un più debole incremento dei nuovi ordini, dal minore aumento dei prezzi e dal declino delle aspettative future. Tuttavia, la creazione occupazionale del terziario di giugno è rimasta grossomodo forte quanto quella del mese precedente. Complessivamente,"."Tra le quattro maggiori economie dell'eurozona, non solo il crollo di slancio del settore terziario è stato più forte in Francia, ma questo è anche l'unico paese dove le aziende hanno indicato una riduzione dell'attività rispetto al mese precedente - ha aggiunto - Oltre ai fattori generali quali le condizioni finanziarie più difficili e un mercato della domanda più debole, ledei mesi recenti hanno probabilmente fatto sentire il loro peso".Secondo l'esperto, "si distingue la Germania, dove gli organici sono addirittura aumentati rispetto a maggio, contrariamente a quanto accade in Francia, Italia e Spagna, che hanno riportato un. Tuttavia, in tutte e quattro le principali economie dell’eurozona, ancora si effettuano assunzioni, fattore questo che sostiene i consumi delle famiglie, e quindi l’economia, o mitiga qualsivoglia andamento recessivo".