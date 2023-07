Moderna avvia processo di approvazione per vaccino RSV per anziani

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha avviato ilper il suonegli anziani con le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti, in Australia e in Europa.In particolare, la società ha presentato domande di autorizzazione all'immissione in commercio per(la denominazione del vaccino) con l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), Swissmedic in Svizzera e la Therapeutic Goods Administration (TGA) in Australia e ha avviato il processo di rolling submission per una Biologics License Application alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense."L'RSV è una delle principali cause di infezioni del tratto respiratorio inferiore negli anziani e può causare unattraverso ricoveri e cure di emergenza - ha affermato Stéphane Bancel, CEO di Moderna - La nostra piattaforma mRNA ci ha permesso di passare dai test clinici iniziali al nostro primo studio internazionale di fase 3 all'avvio delle richieste normative per mRNA-1345 in soli due anni, consentendoci di affrontare questo pervasivo carico di salute pubblica con velocità e rigore clinico".