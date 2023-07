Aeroitalia opererà in continuità territoriale i voli da Alghero

(Teleborsa) -si è aggiudicata la. Rispetto a Ita Airways, che aveva presentato un ribasso del 2,7% sui voli verso la capitale e dello 0,3% verso Milano, Aeroitalia ha offerto rispettivamente -5% e -1%.L'assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Antonio Moro, ha dichiarato che l'aggiudicazione della rotta in continuità territoriale da e per Alghero "èe segna la conclusione delle gare della continuità territoriale allineando i tre scali sardi alla scadenza del 26 ottobre 2024".Oggi a Roma si è tenuto al ministero dei Trasporti un incontro per disegnare il futuro della continuità aerea da e per la Sardegna, in cui è stato ribadito che l'isola è servita da una soddisfare il traffico dei residenti nell'Isola, ma in più che occorre fissare un tetto alla tariffa non residenti.