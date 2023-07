Ferrari riacquista obbligazioni al 2025 per 175 milioni

Ferrari

(Teleborsa) -annuncia una offerta di riacquisto fino a 175milioni di euro di titoli di un prestito obbligazionario da 650milioni di euro in scadenza il 27 maggio 2025.Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'offerta viene lanciata in una logica di "gestione attiva delle passività finanziarie" e ha lo scopo di "gestire in modo proattivo i prossimi rimborsi e il profilo di scadenza del debito".Ferrari intende infatti "cancellare tutte le note che sono state accettate per l'acquisto ai sensi dell'offerta", il cui prezzo d'acquisto sarà annunciato il prossimo 14 luglio.