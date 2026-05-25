Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferrari

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il cavallino rampante di Maranello , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrari rispetto all'indice.





Tecnicamente, Ferrari è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 309,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 305,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 313,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```