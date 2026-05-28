Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferrari
(Teleborsa) - Avanza il cavallino rampante di Maranello, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferrari, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Ferrari suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 286 Euro con tetto rappresentato dall'area 292,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 281,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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