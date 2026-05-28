Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferrari

(Teleborsa) - Avanza il cavallino rampante di Maranello , che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferrari , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Ferrari suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 286 Euro con tetto rappresentato dall'area 292,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 281,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```