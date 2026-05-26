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Piazza Affari: Ferrari in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Ferrari in forte discesa
In forte ribasso il cavallino rampante di Maranello, che mostra un -6,1%.
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