Media for Europe

Mondadori

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Si muovono in calo alcune delle maggiori controllate da Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi. Questa mattina, in una nota, i figli hanno riferito che nessuno avrà il controllo indiretto solitario di Fininvest.Le azioni(MFE) di classe A calano dell'1,31%, quelle di classe B dell'1,24%, mentre il titolodopo un avvio in calo mostra ora una timida salita dello 0,23%.cede l'1,56%.