USA, PMI servizi giugno rivisto al rialzo a 54,4 punti

(Teleborsa) -nel mese di giugno 2023. L'indice PMI dei servizi definitivo, elaborato da S&P Global, si porta apunti dai 54,9 del mese precedente, risultando superiore ai 54,1 punti della stima preliminare e attesi dagli analisti.L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, mostra comunque un tasso di crescita forte e si conferma al di sopra delladei 50 punti, che fa da spartiacque con la fase di espansione.Su buon livelli l', che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta apunti, sopra ai 53 punti del consensus, rispetto ai 54,3 punti del mese precedente."Giugno ha visto, che ha contribuito a compensare una rinnovata contrazione della produzione manifatturiera per garantire che il ritmo generale della crescita economica rimanesse solido in modo incoraggiante - ha commentato, Chief Business Economist di S&P Global Market Intelligence - I sondaggi segnalano una crescita del PIL di poco inferiore al 2% per il secondo trimestre nel suo complesso, anche se con giugno che vede una certa perdita di slancio"."Ladi fronte ai venti contrari dell'aumento del costo della vita e dei tassi di interesse più elevati, con la spesa ancora sostenuta da un vento favorevole post-pandemia per la spesa dei consumatori in particolare - ha aggiunto - I tassi di interesse più elevati e i recenti guadagni di mercato sono aumentando anche la domanda di alcuni servizi finanziari".