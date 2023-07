Medie imprese: capitale umano leva per competitività, opportunità da transizione green e digitale

(Teleborsa) - Aumenta il(+15%) e proseguono le prospettive di crescita, anche se più contenute,+3,5%).E' la fotografia scattata dalpresentato oggi a Milanodal quale emerge anche che le medie imprese confermano di avere un modello dinamico e più resiliente rispetto alle grandi imprese nei periodi di crisi.Più ottimiste le medie imprese che investono nella digitalizzazione e nel green. Il 34% di quelle che prevedono una crescita del fatturato nel periodo 2023-2025 punterà infatti sulla Duplice Transizione, contro il 30% che non lo farà. Una quota che sale al 46% quando gli investimenti in digitale e green si abbinano a quelli in formazione del Capitale Umano. In quest’ottica, circa la metà delle impresema la burocrazia è il principale ostacolo per l’altra metà che non prevede di avvalersi del Piano."Le medie imprese si stanno dimostrando più competitive delle altre realtà imprenditoriali, anche perché sono maggiormente consapevoli della necessità di dovere accompagnare il loro percorso di innovazione con. Lo ha detto il Presidente di Unioncamere,, che ha aggiunto “puntare sulla formazione è strategico anche per rispondere alla crescente difficoltà di reperimento di figure professionali con le skill adeguate che interessa quasi la metà delle ricerche e per abbattere quelle barriere culturali che oggi rischiano di frenare gli investimenti nella Twin Transition. Ma per questo è indispensabile snellire pure la burocrazia che frena un’ampia platea di imprese a sfruttare i vantaggi del PNRR per finanziare il proprio percorso di cambiamento. In questa ottica il decreto legislativo sulla semplificazione appena varato, che valorizza tra l’altro il fascicolo informatico di impresa gestito dalle Camere di commercio, è certamente un buon segnale”.), le medie imprese manifatturiere italiane affrontano le incertezze della congiuntura forti di una grande capacità di adattamento che le ha rese meno sensibili agli shock rispetto al resto dell’economia. Le aziende stesse si attendono un progresso anche nel 2023, sebbene più modesto (+3,5%). Le aspettative per gli anni a venire sono ispirate da un ‘ottimismo temperato’: il 55% ritiene di poter crescere, ma in maniera lieve. Si tratta di un gruppo chefa da spartiacque tra un 25% di aziende ottimiste, che immaginano un futuro in incremento significativo e un 20% che, al meglio, manterrà stabili le proprie quote di mercato., l’attuale contesto presenta più rischi che opportunità per il 37,7% delle medie imprese anche perché il 28% di esse ritiene di confrontarsi con competitors meno numerosi ma più agguerriti. Fortunatamente, per oltre un quarto delle medie imprese, negli ultimi anni è cresciuto il gradimento verso il made in Italy che rappresenta una sorta di ‘ancora valoriale’ in un quadro dai riferimenti instabili.“I molti shock del post Lehman hanno fatto emergere la rilevanza dei capitali strategici, e di quello Umano in particolare, come fattori chiave che consentono di cogliere le opportunità offerte da un contesto rischioso e incerto. Il Capitale Umano premia le imprese che lo sanno reperire, trattenere e coltivare, massimizzandone la soddisfazione e quindi il rendimento” ha dichiaratoDirettore dell’Area Studi Mediobanca.In particolare, l'indagine rileva che tra i ‘capitali’ strategici per lo sviluppoLe medie imprese sono più fiduciose sul futuro quando investono nella Duplice Transizione: Digitale e Green. La quota di quelle che prevede un aumento del giro d’affari tra il 2023 e il 2025 passa dal 30% delle medie imprese che non punteranno su questa trasformazione al 34% di quelle che vi investiranno. Tra il 2023 e il 2025 oltre il 60% delle medie imprese prevede di investire nella Duplice Transizione e, di queste, quasi il 25% lo farà per la prima volta. Tuttavia, quando le imprese investono anche nella formazione del Capitale Umano, le aspettative di crescita del fatturato coinvolgono il 46% del campione.- Per molte imprese è una leva strategica per sostenere i propri investimenti. Il 21%delle medie imprese si è già attivato sui programmi del PNRR e un ulteriore 27% ha in agendadi farlo nel prossimo futuro. Tra queste, il 54% si impegna a portare avanti la propriaTransizione Digitale, il 38% scommette sull’innovazione di processi con tecnologie Green e il34% punta sull’economia circolare.Ma oltre la metà delle imprese ha rinunciato alle opportunità del Piano per le difficoltà cheha incontrato sul campo. A frenare è soprattutto l’eccessiva burocrazia, indicata come unabarriera dal 56% di esse. A netta distanza, tra le altre motivazioni, si trovano le difficoltàtecniche interne legate al reperimento di personale idoneo a seguire le procedure (16%) ela mancanza di assistenza da parte dei soggetti esterni adibiti a tale scopo (10%)L'indagine - effettuata su un campione rappresentativo di medie imprese industriali italiane -