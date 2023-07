Caro prezzi, arriva "Dedicata a te": come funziona e a chi è rivolta

(Teleborsa) - Ai nastri di partenzala carta elettronica predisposta dal governo che prevede un contributo di trecentottanta euro per l'acquisto di generi e alimenti di prima necessità, destinata a circa un milione e trecentomila famiglie con redditi bassi.Annunciato nei mesi scorsi, e inizialmente ipotizzato per circail provvedimento prevede un aiuto una tantum destinato a chi ha un Isee fino a 15.000 euro annui, che verrà erogato attraverso gli Uffici Postali.La misura governativa, che sarà presentata oggi in una conferenza stampa, alle 11 alla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, era stata inserita nella legge di Bilancio 2023, grazie allo stanziamento di 500 milioni di euro.A partire dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari della carta risparmio spesa contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali. Ilma è slittato, come comunicato da Inps il 26 giugno, perché "in base ad alcune segnalazioni pervenute dai Comuni, è emersa l'esigenza di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo da parte dei Comuni, al fine di garantire