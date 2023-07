Eventi e scadenze dell'11 luglio 2023

Lunedì 10/07/2023

Martedì 11/07/2023

(Teleborsa) -- Riunione informale dei ministri dell'Ambiente- La più grande conferenza e fiera globale dell'industria internazionale del GNL, giunta alla 20a edizione, si svolge a Vancouver. Piattaforma unica per l'industria globale del GNL e le principali parti interessate per discutere, dibattere e mostrare gli ultimi sviluppi e le opportunità del settore- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali; Turismo internazionale dell'Italia- Il vertice annuale che riunisce i capi di stato e di governo dei paesi membri della NATO, si terrà a Vilnius, in Lituania. Gli incontri saranno presieduti dal Segretario generale, Jens Stoltenberg. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Quotazione di Green Oleo su Euronext Growth Milan- Riunione informale dei ministri dell'Energia- Pubblica l'outlook sull'energia- SolidWorld Group incontrerà, a Milano, gli investitori istituzionali per presentare l'equity storytelling durante il roadshow europeo organizzato da Alantra- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema09:00 -- Formazione in campo doganale e commercio internazionale - appuntamento conclusivo del progetto "Doppia elica" in modalità online09:30 -- La presentazione del Rapporto ecomafia 2023 - le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia di Legambiente, si svolge presso la Sala della Regina. Interviene la vicepresidente della Camera, Anna Ascani10:30 -- Alla cerimonia di inaugurazione del primo tratto della Quarta Corsia Dinamica della A4Milano-Brescia saranno presenti il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'AD di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi11:00 -- Alla Camera dei Deputati, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari, si svolge la presentazione della Relazione annuale ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) sullo Stato dei servizi e l'Attività svolta. Illustra la Relazione il presidente dell'Autorità, Stefano Besseghini11:00 -- La Presentazione del Meeting di Rimini si svolge all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Durante l'evento verrà diffuso il programma ufficiale della manifestazione che quest'anno si terrà dal 20 al 25 agosto presso la Fiera di Rimini11:00 -- Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Mag. / Giu. 202311:00 -- La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla politica spaziale e aerospaziale del governo14:00 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma facente funzioni, Salvatore Vitello15:00 -- Presentazione dello studio realizzato da Eni insieme all’associazione Assarmatori. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Ricci, Direttore Generale Eni Energy Evolution, Mario Mattioli, Presidente Confitarma e Federazione del Mare, Stefano Messina, Presidente Assarmatori e Ugo Salerno, CEO RINA. L'evento si svolge presso la Sala Congressi Eni a Roma15:00 -- Conferenza stampa di presentazione di DIRECT ADVISORY - primo servizio di consulenza finanziaria digitale di Intesa Sanpaolo e Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Tra gli interventi, Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo e Tommaso Corcos, AD Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. L'evento si svolge a Milano16:00 -- La conferenza stampa, organizzata in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare Innovazione, si terrà a Roma presso la Sala Stampa Montecitorio. Nell'occasione FlixBus annuncerà il lancio dei primi mezzi italiani dotati di pannelli solari. Verrà inoltre presentato il primo Bilancio Volontario della Sostenibilità19:00 -- L'evento sarà l'occasione per fare il punto sulla crescita del settore della logistica, sulle politiche del Sud, sulle nuove sfide ed opportunità per le imprese e per lo sviluppo del nostro Paese. Tra gli interventi, il Viceministro Rixi, il Presidente di ALIS e l'AD del Gruppo Grimaldi e Presidente International Chamber of Shipping20:00 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del direttore di Rai News, Paolo Petrecca- CDA: Preconsuntivo semestrale