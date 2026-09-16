USA, scorte industria aumentano oltre le attese a luglio

(Teleborsa) - Risultano superiori alle attese le scorte all'industria negli Stati Uniti a luglio 2026. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata per le scorte una variazione di +0,8% su mese a 2.764,7 miliardi di dollari, rispetto al +0,6% atteso, dopo la variazione di +0,1% registrata il mese precedente (dato rivisto da flat). Su base annua si è registrato un incremento del 3,8%.



Nello stesso periodo, le vendite si sono attestate a 2.120,7 miliardi di dollari, salite dello 0,3% su mese e dell'8,9% annuo.



La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,30. A luglio 2025 era pari all'1,37.



(Foto: Photo by Hannes Egler on Unsplash)

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