Istat, produzione costruzioni in calo dell'1,4% a luglio

(Teleborsa) - A luglio, la produzione nelle costruzioni è diminuita dell’1,4% rispetto a giugno. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che nella media del trimestre (maggio-luglio 2026) la produzione è calata dello 0,8% nel confronto con il trimestre precedente.



Su base tendenziale, risultano in flessione sia l’indice grezzo sia l’indice corretto per gli effetti di calendario registrano, entrambi in contrazione dell'1,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a luglio 2025).



Nella media dei primi sette mesi del 2026, l’indice grezzo aumenta del 2%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce dell’1,3%.

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