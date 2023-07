Green Oleo, +30% nel primo giorno a Piazza Affari

Green Oleo

(Teleborsa) -, società cremonese attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha chiuso ilcon un. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 1,50 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 1,15 euro, raggiungendo una capitalizzazione di oltre 38 milioni di euro.Il titolo non ha fatto prezzo per quasi tutta la seduta, segnando 1,55 euro per azione alle 17:18 e poi terminare poi a quota 1,50 euro per azione. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 112.819,80 euro, iconclusi sono stati 30 e lepassate di mano 73.500.Green Oleo rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e la trentaduesima quotazione del 2023 su Euronext, portando a 195 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.