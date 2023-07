Tod's sale in Borsa dopo upgrade di UBS a Buy

Tod's

UBS

Tod's

(Teleborsa) -, gruppo italiano del lusso quotato su Euronext Milan, sale in Borsa nella giornata odierna dopo cheha migliorato lasul titolo a "" da "Neutral" e aumentato ilper azione (dai precedenti 39 euro). Secondo gli analisti, il mercato sta sottovalutando il potenziale di recupero dei margini.Migliora l'andamento di, che si attesta a 43,5 eoro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 45,05 e successiva a 47,65. Supporto a 42,45.