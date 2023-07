Nasce SACE Easy Factoring, la nuova offerta digitale di SACE FCT

(Teleborsa) -è l'innovativoche consente alle imprese di accedere ad un'ampia offerta di prodotti, in totale autonomia e con pochi click, tramite la, la società del Gruppo specializzata nel sostegno alla liquidità e alla gestione dei flussi di cassa. In occasione del lancio sul mercato, tutti i clienti che completeranno l'on boarding sulla piattaforma digitale entro il 30 settembre potranno operare su SACE Easy Factoring senza spese di istruttoria, indipendentemente da limiti di importo e numero di operazioni.L', grazie a prodotti semplici e accessibili digitalmente, pensati per le imprese che hanno la necessità di ottenere in tempi rapidi liquidità da crediti commerciali e fiscali. Grazie alla nuova procedura semplificata di SACE Easy Factoring, dopo la registrazione online, in pochi passaggi, sarà possibile accedere alle soluzioni dedicate per lo smobilizzo, gestione e garanzia dei crediti. Alle imprese basterà completare l'istruttoria online con la propria firma digitale e attendere l'esito della valutazione per ottenere la liquidità necessaria alle proprie esigenze di business. Inoltre, con un unico account, le aziende potranno avere accesso a tutti i prodotti e servizi online del Gruppo con la possibilità di navigare facilmente tra i vari strumenti.SACE Easy Factoring si inserisce nel, che ha consentito di standardizzare e rendere disponibili online - attraverso una open platform flessibile, affidabile e multiservizio - le soluzioni assicurativo-finanziarie dedicate al sostegno della competitività delle imprese italiane in Italia e all'estero."Con Easy Factoring sarà possibile accedere con pochi passaggi ai principali prodotti di factoring della nostra offerta commerciale, dall'anticipo pro soluto sui crediti commerciali e sui crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione fino alle operazioni di Trade Finance e Reverse Factoring"- ha dichiarato. "Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel percorso tracciato dalla nuova strategia del Piano industriale INSIEME 2025, con l'obiettivo di rispondere all'evoluzione dei bisogni delle imprese, avvicinando questi strumenti alle PMI e rendendoli accessibili in modo sempre più semplice e veloce attraverso l'ampliamento dell'offerta digitale e dei canali distributivi".SACE FCT è la società di factoring del Gruppo SACE nata nel 2009 per rispondere alle esigenze di sostegno alla liquidità e rafforzamento della gestione dei flussi di cassa delle imprese italiane. Nel corso degli anni ha continuato a sviluppare il proprio portafoglio di prodotti e servizi per lo smobilizzo dei crediti, dedicati alle imprese esportatrici e ai fornitori della Pubblica Amministrazione e dei grandi gruppi industriali italiani. Dal 2021 ha rafforzato il proprio impegno nei confronti delle PMI italiane, anche attraverso il consolidamento dei prodotti digitali.