OPEC, crescita domanda di petrolio rimarrà forte in 2024 grazie ad economie asiatiche

(Teleborsa) - Ladovrebbe, dopo una revisione al rialzo di circa 0,1 mb/g rispetto alla valutazione del mese scorso, principalmente a causa dellanel secondo trimestre del 2023. È quanto sostiene l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) nel suo Monthly Oil Market Report, il documento mensile che analizza i trend di mercato.L'areaè leggermente rivista al rialzo per tenere conto di una performance migliore del previsto negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2023. Allo stesso modo, l'areaè leggermente rivista al rialzo nel primo trimestre 2023. Anche nei, la domanda è stata rivista al rialzo per tenere conto della domanda di petrolio rialzista osservata in Cina nel secondo trimestre del 2023 e di un leggero miglioramento in America Latina nello stesso periodo.Per il, l'OPEC prevede che la domanda mondiale di petrolio. Si prevede che l'OCSE si espanderà di 0,26 mb/d, con l'OCSE America che contribuirà all'aumento maggiore. L'area non OCSE è destinata a trainare la crescita, aumentando di quasi 2,0 mb/g, con Cina, Medio Oriente e altri paesi dell'Asia che rappresentano la maggior parte di questa crescita, con ulteriore sostegno da India, America Latina e Africa.L'di liquidi non OPEC dovrebbe aumentare di 1,4 mb/g nel 2023, sostanzialmente invariata rispetto alla valutazione del mese precedente. I principali driver della crescita dell'offerta di liquidi per il 2023 dovrebbero essere Stati Uniti, Brasile, Norvegia, Canada, Kazakistan e Guyana, mentre ilPermangono "relative al potenziale di produzione die allanel 2023", si legge nel rapporto. Per il 2024, la produzione di liquidi non OPEC dovrebbe crescere di 1,4 mb/g. I principali driver per la crescita dell'offerta di liquidi dovrebbero essere Stati Uniti, Canada, Guyana, Brasile, Norvegia e Kazakistan, mentre i maggiori cali sono previsti in Messico e Azerbaigian.Alla base delle previsioni ci sono stime, invariate, per una. La crescita economica degli Stati Uniti per il 2023 è leggermente rivista al rialzo per attestarsi all'1,4%, seguita dallo 0,7% per il 2024. La crescita economica della zona euro per il 2023 è leggermente rivista al ribasso per attestarsi allo 0,7%, mentre la crescita nel 2024 è prevista allo 0,8%.