Open Fiber: Castelnovo ne' Monti, al via i cantieri del Piano Italia 1 Giga

(Teleborsa) - Sono in partenza a(in provincia di Reggio Emilia) i cantieri di: il progetto di digitalizzazione finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso il bando indetto da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. L'intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s."Finalmente andiamo a sbloccare una situazione che ci aveva visto posti 'in coda' rispetto ad altri comuni appenninici in quanto Castelnovo era segnalato come area già coperta dalla banda larga - afferma l'-: ora grazie alla collaborazione di Open Fiber avremo una banda ultra larga che rappresenta un netto miglioramento. Per tutto l'Appennino è essenziale poter contare su infrastrutture digitali moderne, significa infatti poter garantire un servizio ormai indispensabile a imprese, professionisti, famiglie, il che si traduce in una migliore tenuta socioeconomica del territorio"."Grazie alle ottime relazioni con l'amministrazione comunale, a Castelnovo ne' Monti possiamo avviare i cantieri per realizzare l'infrastruttura a banda ultra larga del 'Piano Italia a 1 Giga' – spiega-. Nel comune connetteremo oltre 2280 civici attraverso un'infrastruttura che si svilupperà per circa 154 chilometri, con oltre il 70% di essa realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti. E-commerce per le attività locali, streaming in HD, Internet of Things, telemedicina, cloud computing, e ancora, applicazioni smart city come la mobilità sostenibile, il monitoraggio ambientale, la gestione dell'illuminazione pubblica, sono solo alcuni dei numerosi benefici e servizi di cui potranno usufruire cittadini, imprese ed amministrazione comunale con una connessione che potrà arrivare ad una velocità di 10 Gigabit per secondo".Con oltre 13,5 milioni di unità immobiliari già connesse in Italia alla sua nuova rete a banda ultra larga, Open Fiber è il principale operatore italiano FTTH e tra i leader in Europa. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 240 città e oltre 5.000 piccoli comuni.Open Fiber è un operatore wholesale only, non vende perciò servizi al cliente finale ma è attiva esclusivamente nel mercato all'ingrosso offrendo l'accesso a tutti gli operatori interessati. Una volta completata l'infrastruttura i cittadini interessati non devono far altro che verificare sul sito la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori disponibili per poi iniziare a navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.