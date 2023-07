Vertice UE-Giappone, von der Leyen: condivisa analisi su Ucraina e Indo-Pacifico

(Teleborsa) - "Condividiamo con ill'analisi che dall'all'il mondo è un teatro di sicurezza. E anche a Vilnius, il G7 – sotto la presidenza giapponese – e l'Unione Europea hanno chiarito molto chiaramente che gli impegni di sicurezza nei confronti dell'Ucraina sono vitali. Siamo al fianco dell'Ucraina, come abbiamo fatto dall'inizio dell'". Così la presidente della Commissione europea,, in conferenza stampa al termine dell'incontro con il primo ministro giapponese"Allo stesso tempo, con la nostraIndo-Pacifico, stiamo anche aumentando il nostro impegno nella regione. Perché sappiamo che lae lasono indivisibili. E sono lieto che stiamo avviando un dialogo strategico per coordinarci su queste sfide senza precedenti per la pace e la sicurezza", ha aggiunto."Abbiamo assistito a interruzioni dellacausate dalla pandemia e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Abbiamo visto attacchi informatici e coercizione economica. Tutto ciò è stato un campanello d'allarme per noi – ha proseguito von der Leyen –. La sicurezza economica è di vitale importanza e una preoccupazione comune. Abbiamo concordato di coordinarci su questi temi a livello di G7. E ora stiamo avviando un dialogo bilaterale anche sulla". "Uno dei nostri obiettivi è ridurre l'eccessiva dipendenza da una manciata di, molti dei quali con sede in Cina, per prodotti vitali per le nostre economie. Ad esempio,. Sono molto lieto che stiamo concludendo un accordo di cooperazione sulle materie prime tra la Commissione europea e il Giappone. Lo stesso vale per i", ha sottolineato."Da parte dell'Unione Europea, abbiamo concordato di revocare le restanti misure restrittive sulle importazioni legate all'incidente di– ha poi annunciato von der Leyen –.Abbiamo preso questa decisione sulla base della scienza, sulla base delle prove e sulla base della valutazione dell'Agenzia internazionale per l'. E abbiamo anche concordato di risolvere diverse altre questioni commerciali nel corso di quest'anno, in particolare l'accesso dei nostri prodotti agricoli al mercato giapponese". Novità in arrivo anche sul campo del digitale. "Lavoreremo sul– ha affermato –, lavoreremo sull'informatica ad alte prestazioni e quantistica e sulla sicurezza informatica. Quindi tutta l'agenda dellacresce e si fa sempre più densa e concreta. Soprattutto, coopereremo sull'".Ribadita anche l'alleanza tra Giappone e UE in tema di. "Abbiamo la nostra. È la prima alleanza verde che l'Unione europea abbia mai concluso, qui con il Giappone. E ora stiamo collaborando per diffondere l', in particolare l'eolico offshore e l'idrogeno pulito, in Europa e in Giappone", ha spiegato la presidente UE. "È stato un ottimo Vertice, con risultati tangibili. Abbiamo bisogno gli uni degli altri più che mai per la nostra sicurezza e la nostra resilienza economica. E siamo più vicini che mai", ha concluso von der Leyen.