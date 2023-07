Eurovita, proseguono contatti consumatori-IVASS per salvaguardia contratti

Unipol

Poste

(Teleborsa) - Il caso, la compagnia assicurativa finita sotto tutela grazie ad un accordo di settore fra banche ed assicurazioni, sia di esempio per il futuro, per giungere ad una, che hanno impiegato i loro risparmi nell'acquisto di prodotti della compagnia assicurativa finita in difficoltà finanziarie. Lo hanno auspicatovenerdì scorso, 14 luglio, nell'incontro in cui hanno partecipato Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon.In quell'occasione è stato illustrato il contenuto dell', per il quale le compagnie di assicurazioneVita eVita acquisiranno l'intero Portafoglio delle polizze di Eurovita, salvaguardando così le posizioni degli assicurati., con il concorso dei soggetti distributori, prevede lae la successiva costituzione di una società, una, partecipata dalle compagnie già citate,. Una volta costituita la nuova società, al momento previsto fino al 31 ottobre., tuttavia,prudenzialmente chea quella data e tutti gli interessati stanno lavorando alacremente in tal senso.Le Associazioni dei consumatori hanno rilevato come la vicenda Eurovita abbia visto confermata l'autorevolezza dell'Istituto di Vigilanza, il cui intervento ha consentito di pervenire ad una celere soluzione. Si è colta l'occasione dell'incontro perper consentire una ancor, qualora malauguratamente analoghi casi dovessero ripetersi, consentendo così una ancor più pronta salvaguardia degli assicurati, così come e stata rilanciata la proposta di trovare adeguate soluzioni, anche attraverso linee di credito dedicate, ai cittadini dell’Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione.si terrà anchee, nell'occasione, si avanzeranno le istanze dei consumatori.