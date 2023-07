Microsoft ritraccia dopo aver raggiunto nuovi massimi storici

Microsoft

(Teleborsa) - Frena, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,52%, dopo l'exploit su un nuovo massimo storico registrato ieri, quando la big statunitense ha annunciato l'applicazione di fee per usufruire delle funzionalità di intelligenza artificiale del suo pacchetto Office.Nei mesi scorsi Microsoft aveva annunciato l'avvento dell'intelligenza artificiale in Office grazie a Copilot, l'assistente che usa l'intelligenza artificiale di OpenAI e che sarà integrato in Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. Ora il colosso di Redmond ha annunciato i prezzi di questa integrazione, che accrescerà il costo del pacchetto Office.A livello operativo, il trend del titoloevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice. Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 361 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 355,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 366,2.