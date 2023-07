A2A e RSE partecipano al progetto europeo SENERGY NETS

Gruppo A2A

(Teleborsa) -sono tra i 19 membri delche si è aggiudicato il progetto europeo, nell’ambito del programma Horizon Europe.SENERGY NETS, prosecuzione del precedente progetto H2020 MAGNITUDE, mira a dimostrare i: come integrare al meglio elettricità, teleriscaldamento e gas al fine diperseguire i target europei di riduzione delle emissioni.Grazie alla collaborazione di 19 organizzazioni, dislocate in 8 Paesi europei, il progetto svilupperà una serie di strumenti e piattaforme per incrementare la sinergia tra la pianificazione di teleriscaldamento e reti di distribuzione elettrica e gas. Queste soluzioni saranno implementate in tre diversi siti disituati, per un periodo complessivo di 48 mesi che si estenderàI partner direttamente coinvolti nelsaranno proprio– gestore del sistema di distribuzione elettrica e gas – affiancati nel loro operato dall’(AIRU) e da. Per il caso dimostrativo italiano, la sinergia verrà studiata con focus sulla Centrale del TeleriscaldamentoCanavese di Milano di A2A Calore & Servizi.Ildel piano di lavoro si è tenuto, sede di EIFER, European Institute for Energy Research, coordinatore di progetto.A livello europeo, il consorzio vedrà laprovenienti da autorità pubbliche, fornitori di infrastrutture, istituti di ricerca, imprenditori e associazioni di consumatori: EDF - Électricité de France; CyberGrid GmbH; EIFER; Dalkia; Elektro Ljubljana; Energetika Ljubljana; Euroheat & Power; Kassel University; Ljubljani University; Maelardalens Hoegskola University; Operato; Tecnalia Research & Innovation; Veolia.