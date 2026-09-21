De Nora, agevolazioni MIMIT abbassate a 50,3 milioni di euro ma con copertura del 100% dei costi

(Teleborsa) - Industrie De Nora , società quotata su Euronext Milan e specializzata in elettrochimica e idrogeno verde, ha comunicato che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha ridefinito in 50,3 milioni di euro l'importo complessivo delle agevolazioni concesse a De Nora Italy Hydrogen Technologies (DNIHT), per la realizzazione del progetto Italian Gigafactory di Cernusco sul Naviglio. Le agevolazioni, concesse nella forma di contributo alla spesa per un importo complessivo pari a 50.348.569 euro, sono costituite da 32.250.000 euro finanziati mediante risorse del PNRR e da 18.098.569 euro a valere sul Fondo IPCEI.



Il nuovo decreto rappresenta l'esito del percorso di revisione avviato nel marzo 2025, quando De Nora aveva informato il mercato dell'intenzione di riesaminare le assunzioni economico-finanziarie del progetto alla luce dell'evoluzione del mercato dell'idrogeno verde, in coordinamento con le autorità competenti. Tale percorso ha portato alla definizione di un piano industriale e tecnologico aggiornato, caratterizzato da volumi e attività coerenti con l'attuale contesto di mercato, e alla conseguente rimodulazione delle agevolazioni pubbliche destinate al progetto.



In precedenza, attraverso due distinti decreti, erano state riconosciute a DNIHT agevolazioni per un importo complessivo massimo di circa 63 milioni di euro, a copertura di circa il 70% dei costi ammissibili previsti dal precedente piano. Con il nuovo decreto, a fronte della rimodulazione del progetto e dei relativi costi ammissibili, l'importo delle agevolazioni viene ridefinito in 50,3 milioni di euro, garantendo tuttavia la copertura integrale, pari al 100%, dei costi ammissibili relativi al progetto Gigafactory. La nuova configurazione consente pertanto un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche destinate al progetto e, al contempo, assicura la piena copertura dei costi ammissibili previsti dal piano industriale e tecnologico aggiornato.

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