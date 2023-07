FTX fa causa al suo fondatore Sam Bankman-Fried

(Teleborsa) -, la grande piattaforma di criptovalute finita nella procedura fallimentare prevista dal Chapter 11, ha annunciato che, nel tentativo diche si ipotizza sia stato sottratto nel caso di frode finanziaria che ha coinvolto l'exchange.Oltre al fondatore sono stati citati, che guidava Alameda Research, l'ex responsabile della tecnologiae l'ex direttore tecnico N, il manager esperto di ristrutturazioni aziendali,nel novembre scorso, ritiene che il vecchio management abbia sottratto queste risorse per finanziare bonus, immobili di lusso e investimenti speculativie che sia stata messa in piediRay, che è una figura nota per aver fatto esperienza con il famosissimo crack di Enron, sostiene cheche sono stati frodati e che non hanno più potuto recuperare i loro soldi dopo il blocco dei prelievi annunciato da FTX.