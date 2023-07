Ipotesi Metaverso, da oggi in tutti gli store di musica digitale l'Original Soundtrack

(Teleborsa) - Dopo la mostra evento– che ha fatto incontrare nella capitale romani e turisti dal 5 aprile al 23 luglio 2023 a Palazzo Cipolla con la sua immersione nella mente dei creatori di mondi dal barocco a oggi – il viaggio negli universi immaginati e immaginabili non si ferma. Oggi esce infatti in tutti gli store di musica digitale, la colonna sonora che ha accompagnato l'evento fin dalla sua apertura, raccontando le visioni degli artisti protagonisti e della mostra stessa, a cura di Serena Tabacchi e Gabriele Simongini, ideata e fortemente voluta dale promossa dallaA firmare la colonna sonora sono i due compositori– che ha diretto in Italia le session musicali di registrazione di Mission Impossible 7, attualmente al cinema – e, già miglior colonna sonora al New York Across the Globe Film Festival e con all'attivo oltre 2 milioni e mezzo di stream solo nell'ultimo anno.è la restituzione in musica del progetto d'arte che si è sviluppato a Palazzo Cipolla e che ha portato all'attenzione del grande pubblico e degli addetti ai lavori le creazioni di artisti pionieri del digitale (come Refik Anadol, Alex Braga, Joshua Chaplin, Damjanski, fuse, Krista Kim, Mario Klingemann, Federico Solmi, Sasha Stiles, Pinar Yoldas) e nomi storici come Giovanni Battista Piranesi, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Fortunato Depero, Giorgio de Chirico, Maurits Cornelis Escher, Victor Vasarely, affiancandoli in un percorso nelle stanze dell'ottocentesco palazzo di via del Corso e costruendo così un viaggio in compagnia delle più metafisiche e futuribili idee di mondo.Ipotesi Metaverso Original Soundtrack è l'esordio discografico del duo artistico #verodelbene composto da, entrambi compositori dedicati al mondo dell'arte e dell'audiovisivo. Il disco esce per laetichetta musicale specializzata nella creazione di colonne solo per eventi artistici legati all'arte classica e contemporanea come mostre, installazioni, arte digitale e criptoarte. Il disco è composto da cinque diversi interventi che ruotano intorno ad un tema centrale, Ipotesi Metaverso Main Theme, una melodia puntuale dai tratti circensi e distopici costruita sull'incontro di creatori di mondi presenti alla mostra d'arte protagonista degli spazi di Palazzo Cipolla. Lacreatore del logo della mostra.Raccontare l'arte attraverso l'arte: una scelta che aveva già premiato con il– firmato sempre da del Bene, con la partecipazione di Vero – e che con Ipotesi Metaverso conferma quanto sia importante l'originalità dei contenuti nelle nuove narrazioni e fruizioni digitali, nonché nella valorizzazione del patrimonio."A supporto della comunicazione della mostra si è deciso di sviluppare un percorso sonoro originale – spiega il compositore–. Le musiche sono ispirate ai lavori degli artisti presenti nell'esposizione, da De Chirico ai Fuse".La track list comprende Ipotesi Metaverso Main Theme; The Long Way; The Obscure Math of the Universe; Crazy Creative Spaces; IM Pulse.