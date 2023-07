GE aumenta guidance 2023 grazie ad aumento domanda Aerospace

General Electric

(Teleborsa) -(GE), storica multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi, ha registratopari a 22 miliardi di euro alla fine del secondo trimestre, in aumento del 59% (+58% su base organica). Isono stati di 16,7 miliardi (+18%, +19% su base adjusted). Ilè stato dell'8,3%, +1.510 bps; con un margine di profitto rettificato di 8,8%, +160 punti base. L'EPS è stato di 0,91 dollari (+2,00 dollari), mentre l'è stato di 0,68 dollari (+0,32 dollari)."La performance del secondo trimestre di GE è stata forte, basandosi sullo slancio del primo trimestre e segnando una solida prima metà dell'anno - ha commentato il- Gli ordini e i ricavi sono cresciuti a due cifre, guidati dalla, dall'aumento della domanda in GE Aerospace e dagli ordini record di Renewable Energy. Oggi, stiamo alzando la nostra previsione per l'intero anno poiché la forza del mercato e la trasformazione snella all'interno delle nostre attività più focalizzate determinano un significativo miglioramento dei profitti e della liquidità in GE"."GE Aerospace sta crescendo rapidamente, operando on the ramp per i clienti e rafforzando i servizi, mentre GE Vernova avanza verso il suo spin-off man mano che Renewable Energy migliora e Power continua a fornire prestazioni - ha aggiunto - Ogni azienda ha la propria missione e il proprio obiettivo. Operiamo sempre più comementreall'inizio del 2024".GE stasulla base della performance del primo semestre e della continua forza del secondo semestre, e ora prevede: una crescita organica dei ricavi nella fascia low-double-digit, rispetto alla fascia precedente high-single-digit; EPS rettificato da 2,10 a 2,30 dollari, da 1,7-2 dollari precedenti.