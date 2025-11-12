Circle Internet supera stime nel terzo trimestre grazie al boom della stablecoin USDC e aumenta guidance

Circle Internet Group

(Teleborsa) -, società fintech americana, ha registrato risultati trimestrali nettamente superiori alle attese degli analisti. L’si è attestato a 0,64 dollari, ben oltre la stima consensuale di 0,18 dollari, mentre ihanno raggiunto, superando le previsioni di 699,57 milioni e segnando una crescita annua del 66%.Il risultato è stato trainato dall’espansione della, la cui circolazione ha toccatoa fine trimestre, in aumento del 108% su base annua. Nonostante i dati positivi, il titolo CRCL ha perso l’1,8% dopo la pubblicazione dei risultati.L’è salito del 202% a, mentre l’EBITDA rettificato è cresciuto del 78% a 166 milioni. La quota di mercato della stablecoin è aumentata al 29%, con un progresso di 643 punti base rispetto all’anno precedente."Circle continua a registrare un’adozione accelerata di USDC e della nostra piattaforma mentre costruiamo il nuovo sistema operativo economico per internet", ha commentato il CEO Jeremy Allaire.Alla luce delle solide performance, l’azienda ha rivisto al rialzo laper il 2025, prevedendo Other Revenue tra 90 e 100 milioni di dollari (da 75-85 milioni) e spese operative rettificate tra 495 e 510 milioni, riflettendo maggiori investimenti nello sviluppo dellae nelle