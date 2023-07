AT&T, secondo trimestre in crescita. Nuovi tagli ai costi

AT&T

(Teleborsa) -, società statunitense di telecomunicazioni, ha registratodelpari a 29,9 miliardi di dollari, rispetto ai 29,6 miliardi di dollari del trimestre di un anno fa, con un aumento dello 0,9%. Tale aumento riflette principalmente i maggiori ricavi Mobility, Mexico e Consumer Wireline, in parte compensati dai minori ricavi Business Wireline. L'è stato di 6,4 miliardi di dollari, rispetto ai 5 miliardi di dollari del trimestre di un anno fa. Al netto di alcune voci, l'utile operativo rettificato è stato di 6,4 miliardi di dollari, rispetto ai 5,9 miliardi di dollari del trimestre dell'anno precedente."La direzione che abbiamo stabilito tre anni fa è solida e. Rispetto allo scorso anno, i ricavi del servizio Mobility e della banda larga sono aumentati, l'EBITDA rettificato è aumentato, il free cash flow è aumentato, i margini Mobility e Consumer Wireline sono aumentati e i valori a vita dei clienti sono aumentati", ha affermato il"Siamo concentrati sulla crescita nel modo giusto, aggiungendo clienti redditizi 5G e fibra - ha aggiunto - Ci stiamo inoltre impegnando a ridurre i costi di 2 miliardi di dollari aggiuntivi, oltre ai 6 miliardi che abbiamo realizzato in questo periodo, riflettendo la nostra continua marcia verso una gestione dell'azienda in modo più mirato e semplificato. I nostri risultati ci dannoper l'intero anno".AT&T ha sottolineato di essere sulla buona strada per raggiungere una crescita dell'per l'intero anno superiore al 3%