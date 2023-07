Enel, Cattaneo: tre le priorità per il prossimo futuro

(Teleborsa) - "Sono stato nominato amministratore delegato 75 giorni fa e da allora la mia attenzione si è concentrata sulle seguenti priorità. In primo luogo, l'allocazione del capitale per massimizzare il rendimento esulla base di attività a sostegno della crescita. In secondo luogo, miglioramento delle efficienze lungo tutte le attività e i Paesi di presenza del Gruppo, attraverso misure volte all'efficientamento e all'ottimizzazione dei costi. In terzo luogo, semplificazione della struttura del Gruppo da perseguire attraverso una struttura organizzativa più snella e la focalizzazione geografica sui sei Paesi core definiti nel Piano strategico 2023-2025".Lo ha detto l', parlando per la prima volta da quando è stato nominato a capo dell'azienda nel maggio scorso in conference call con gli analisti sui risultati del primo semestre 2023