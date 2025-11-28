Enel, gli analisti spingono il titolo del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo

Enel

(Teleborsa) -sul titoloda parte degli analisti finanziari, dopo la recente. L’ultima in ordine cronologico è stata, che ha rivisto il prezzo obiettivo dell’azienda da 8,3 a, un salto in alto di ben 1,40 euro ad azione.Il broker americano, infatti, prevede un continuoda parte di Enel sulle reti di distribuzione elettrica in Italia, sempre più centrali per l’azienda. Questo fattore, unito ad un generoso programma dida 3 miliardi, con il sempre fermo obiettivo di premiare gli azionisti, potrebbe potare ad un tasso medio dinel periodo 2025-2028. Gli esperti americani considerano Enel uno dei leader globali nell'implementazione della transizione energetica, con un modello di business integrato che le consente di cogliere opportunità di crescita in un'ampia gamma di attività nel settore e con una presenza geograficamente diversificata.Da citare ancheche incrementa il target price da 8,8 a. Il colosso internazionaleconsolidata dell’azienda elettrica e gli ottimi risultati emersi dai risultati dei nove mesi.Anche gli analisti finanziari italiani vedono un futuro roseo per il gruppo guidato da Flavio Cattaneo.ha infatti alzato il target price. L’aumento è di 0,9 euro ad azione e precisamente da 8,8 a. In più, gli esperti hanno confermato il giudiziodopo aver rivisto le proprie stime. L’utile per azione atteso nel periodo 2025-2027, secondo l’investment bank del gruppo BPM, viene così incrementato di un punto percentuale.In linea con i più recenti giudizi positivi anche, che in un suo recente report ha alzato il prezzo obiettivo del titolo Enel da 8,2 a. Due euro ad azione (+24%) che accompagnano la raccomandazione, ovvero superiore alla media del mercato. L’azienda energetica, secondo l’analista milanese, rimane una delle, con una situazione finanziaria robusta, un profilo di rischio ben bilanciato e una maggiore visibilità sui ritorni degli investimenti.Valutazioni favorevoli sulle prospettive del titolo Enel in Borsa erano precedentemente arrivate anche da altri analisti comeIl rialzo più significativo l’ha assegnato la francese, che ha portato il prezzo obiettivo del gruppo energetico a, diventando così il primo analista internazionale a spingere il titolo oltre la soglia degli 11 euro. L’istituto con sede a Parigi ha confermato, infatti, la trasformazione di Enel "da un Gruppo con vincoli di debito nel 2022 anel 2025". Valutazioni che coincidono con l’inizio della gestione Flavio Cattaneo.ha invece alzato il target price del Gruppo da 8,5 a, mantenendo una raccomandazione, commentando i recenti risultati e il miglioramento della guidance sull’utile. Gli esperti hanno aggiunto che nello stesso triennio l’azienda ha offerto unper gli investitori (circa l’80%) e che è attesa un’ulteriore crescita nei prossimi anni.Ancheha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo, portandolo aper azione. Gli analisti evidenziavano la buona tenuta dei margini integrati in Spagna e il miglioramento dei fondamentali in America Latina, nonostante l’effetto negativo dei cambi.Sulla stessa linea anche, che ha portato il target price a, sottolineando come la traiettoria 2025 sia ormai ben definita: ulteriore avanzamento in Iberia e contributo positivo dalla Colombia.Già nel corso del 2025 il titolo ha quasi sempre beneficiato di valutazioni positive, via via in crescita., a ottobre, aveva alzato il target price aper azione, mantenendo la raccomandazione. Posizioni analoghe erano state espresse anche daIldel titolo è stato raggiunto, raggiunto nel mese di novembre 2025 e da allora le. Del resto, il mercato guarda sempre con molto interesse al titolo del gruppo elettrico, che non perde occasione per valorizzare il ruolo dei propri shareholders.Una scelta, ad esempio, che contraddistingue le operazioni legate al recenteavvenuto tra il 17 e il 21 novembre 2025. In questo frangente Enel ha comperato complessivamente 350.229 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 8,7874 euro per azione, per un controvalore di poco superiore a. Dall'inizio del programma, il Gruppo ha acquistato quasi 81 milioni di azioni proprie (pari allo 0,7956% circa del capitale sociale), per un controvaloredi euro.Enel è oggi la, con oltre, e la terza in Italia dietro solo ai bancariL’azienda, sempre dal 2023 ad oggi, ha incrementato in maniera significativa la capacità rinnovabile installata, in linea con gli obiettivi del piano strategico. Al centro resta, infatti, la, dove Enel può vantare una produzione a emissioni zero che a fine settembre 2025 ha raggiunto l'84,5% della produzione totale.Il quadro complessivo mostra, dunque, unche comprende risultati, disciplina finanziaria e vision orientata ad una crescita sostenibile oltre che alla remunerazione degli azionisti. Una governance apprezzata che inserisce l’azienda guidata da Flavio Cattaneo come una tra le più attrattive utility a livello internazionale.