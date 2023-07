Santanchè, Senato respinge mozione di sfiducia

(Teleborsa) - Come da pronostico, con 67 voti favorevoli, 111 contrari e nessun astenuto, l'Aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia individuale al ministro del Turismopresentata dalHanno votato a favore M5s, Pd e Avs, mentre Az-Iv non ha partecipato al voto., in un'Aula con pochi parlamentari presenti, la bocciatura della mozione per le dimissioni della ministra del Turismo- La ministra, rimasta in aula al momento del voto e seduta negli scranni del governo, si è alzata, ha salutato al volo alcuni colleghi di FdI ed è uscita dall'Aula. E' stata una, ha detto Santanché uscendo dall'Aula."Non intendo entrare nel merito in quanto ho già esposto i fatti con chiarezza e trasparenza. Ribadisco che il 5 luglio non ero stata raggiunta da informazione o avviso di garanzia da parte della procura di Milano". Queste le parole del Ministro Santanché intervenuta in Aula al Senato dopo la discussione sulla mozione di sfiducia che la riguarda."Anche i giornali - ha proseguito - hanno scritto che nella mia residenza è arrivata il 17 luglio l'informazione di garanzia.