Amplifon, ricavi 1° semestre superano 1,1 miliardi. Positiva su outlook 2023

Amplifon

(Teleborsa) -, società leader nelle soluzioni uditive e parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 1.113,8 milioni di euro, in crescita del 9,0% a cambi costanti e del 7,4% a cambi correnti rispetto al primo semestre del 2022. L'è pari a 276,0 milioni di euro, in aumento del 6,1% rispetto a 260,1 milioni di euro nel primo semestre del 2022. L'incidenza sui ricavi è pari al 24,8%, in diminuzione di 30 punti base rispetto al livello record riportato nel primo semestre del 2022, attribuibile al mix geografico e di business meno favorevole, a un livello di investimenti significativo e al costo una tantum relativo al cambio di leadership nell’area AsiaPacific nel secondo trimestre.Ilè pari a 89,3 milioni di euro, invariato rispetto agli 89,9 milioni di euro riportati nel primo semestre del 2022."Nel primo semestre del 2023 abbiamo continuato il nostro percorso di forte crescita in modo organico e tramite acquisizioni, nonostante un mercato più debole rispetto alle attese, un periodo di confronto sfidante e un livello di investimenti significativo per supportare l’ulteriore sviluppo futuro della nostra azienda - ha commentato il- Stiamo rafforzando la leadership globale di Amplifon, crescendo più del mercato in tutte le principali aree geografiche e accelerando le acquisizioni bolt-on rispetto al 2022, con un esborso di circa 60 milioni di euro e 140 negozi rilevati nel semestre tra Nord America, Europa e Cina.".L'è pari a 883,8 milioni di euro rispetto a 830 milioni di euro al 31 dicembre 2022 e a 895,3 milioni di euro al 30 giugno 2022, dopo Capex per 61,9 milioni di euro, investimenti netti per M&A per 59,1 milioni di euro e pagamento di dividendi per 65,4 milioni di euro, con leva finanziaria al 30 giugno 2023 pari a 1,57x.La società rimane "positiva" relativamente all'outlook per il 2023 precedentemente comunicato al mercato. Nel, rimane "" circa le proprie prospettive per uno sviluppo profittevole e sostenibile, grazie ai fondamentali secolari del mercato hearing care e all’ancora più forte posizionamento competitivo.