Ascopiave: utile semestre in calo, risente di risultati EstEnergy

Ascopiave

(Teleborsa) - Ilchiude il primo semestre 2023 con undi Euro, in calo di 9,6 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. La variazione è dovuta principalmente alla diminuzionedei risultati della partecipata EstEnergy.consolidati pari a 83,9 milioni di Euro, rispetto agli 81,4 milioni di Euro registrati nel primo semestre 2022. L’ampliamento del perimetro alle nuove società acquisite ha comportato l’iscrizione di ricavi per 4,5 milioni di Euro, interamente ascrivibili al settore della distribuzione gas. A parità di perimetro, il fatturato evidenzia una diminuzione di 2,0 milioni di Euro.Il margine operativo lordo del primo semestre 2023 si attesta a 38,2 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 36 milioni di Euro del primo semestre 2022 (+6,2%). Il risultato operativo del primo semestre 2023 si attesta a 14,5 milioni di Euro, rispetto ai 14,4 milioni di Eurodel primo semestre 2022 (+0,7%)."Ascopiave chiude il primo semestre 2023 con margini operativi in crescita ed un utile netto che risente dei deboli risultati della partecipazione EstEnergy, cui ha contribuito una congiuntura poco favorevole, con una elevata volatilità dei prezzi di mercato ed un calo dei volumi di gas venduti, ha confermato il"Le performance delle attività regolate della distribuzione del gas naturale sono state molto positive - ha aggiunto - con risultati in crescita, anche grazie all’ampliamento del perimetro di consolidamento alle nuove gestioni acquisite ad aprile 2022 dal Gruppo A2A. Positivo è stato anche il contributo delle attività nel settore delle energie rinnovabili, grazie ad una maggiore produzione idroelettrica, anche se ben al di sotto delle medie storiche. I risultati raggiunti e la solidità finanziaria ci incoraggiano a proseguire nel percorso di sviluppo e di crescita delineato nel nostro piano strategico".La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2023, pari a 500,6 milioni di Euro, ha registrato un incremento di 88,7 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2022