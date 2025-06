Mercati positivi, Milano resta alla finestra: occhi puntati sulla Bce

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Buzzi

Interpump

Stellantis

Amplifon

Italgas

Snam

Enel

Campari

Italmobiliare

Fincantieri

Carel Industries

Juventus

ERG

Ascopiave

MARR

SOL

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.Occhi puntati su Francoforte e sulla decisione dellasui tassi di riferimento. La maggior parte degli analisti di aspetta undalla riunione odierna: i dati sulllascerebbero infatti spazio di manovra per un ulteriore allentamento, l'ottavo dall'inizio del 2023.Sul fronte macroeconomico, calano meno delle attese gliinnel mese di aprile 2025. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un aumento degli ordinativi dello 0,6% su base mensile, che segue il +3,4% del mese precedente (dato rivisto da +3,6%).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,142. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,40%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +90 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,40%.è stabile, riportando un moderato +0,17%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,03%, e poco mosso, che mostra un +0,19%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 42.571 punti.In moderato rialzo il(+0,35%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,43%).Tra lea grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,06%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,98%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,70%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,67%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,09%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,07%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,8%.Tentenna, che cede lo 0,74%.del FTSE MidCap,(+2,28%),(+1,63%),(+1,61%) e(+1,30%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,17%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,11%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,85%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.