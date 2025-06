Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari: vola Stm su possibile revisione governance

S&P-500

(Teleborsa) -, che non si allinea alla chiusura rialzista delle altre borse di Eurolandia. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un +0,13%.A Milano volache registra con un rally dell’11,2% spinta dalle indiscrezioni in merito alla possibilità di una revisione della struttura societaria e alla notizia del taglio di 5 mila posti di lavoro in tre anni.Sul, accelera il settore dei servizi negli Stati Uniti. L'definitivo, elaborato da S&P Global, si è portato a 53.7 punti nel mese di maggio dai 50.8 del mese precedente, e risulta superiore alle stime degli analisti (52.3). Migliora anche l', che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a 53 punti, contro i 50.6 punti di aprile, al di sopra dei 52.1 punti delle aspettative di consensus.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,42%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,25% e continua a trattare a 62,62 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +92 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,41%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,77%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,53%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 40.081 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 42.558 punti.In moderato rialzo il(+0,41%); come pure, leggermente positivo il(+0,64%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+11,15%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 6,37%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,27%.Buona performance per, che cresce del 2,19%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,35%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,61%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,46%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,45%),(+3,32%),(+3,24%) e(+2,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,46%.scende del 3,35%.Calo deciso per, che segna un -3,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,30%.