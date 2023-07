Racing Force, aumento delle vendite a doppia cifra nel primo semestre

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 37,2 milioni di euro, in crescita del 10,7% rispetto ai 33,6 milioni del primo semestre 2022 (+10,4% a cambi costanti). L'incidenza dei ricavi consolidati del secondo trimestre 2023 è pari a 16,6 milioni, in crescita del 3,4% rispetto ai 16 milioni nel secondo trimestre del 2022 (+4% a cambi costanti).In termini di, i paesi delle macro-regioni EMEA ed APAC sono quelli che hanno registrato la crescita più significativa, pari rispettivamente al +15,7% e +9,6% rispetto al primo semestre 2022, mentre le Americhe segnano una lieve flessione (-0.6%), dovuta principalmente ad una fornitura one-off effettuata nel corso dell'esercizio precedente, al netto della quale la crescita sarebbe stata a doppia cifra."Secondo il nostro piano, il 2023 doveva essere un anno di transizione, in attesa di una ripresa significativa della crescita nei prossimi anni, a seguito dei progetti di investimento che stiamo tuttora implementando e che completeremo l'anno prossimo - ha commentato il- Registrare una crescita a doppia cifra nel primo semestre di quest'anno, conferma ancora una volta la forza del Gruppo e di tutto il nostro Team, vero motore del nostro successo. Il portafoglio ordini raccolto, inoltre, ci fa traguardare alla chiusura dell'esercizio con significativa positività, con l'per il Gruppo".